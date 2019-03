incidenti mortale

Un'auto pirata travolge e uccide un uomo in via Roma *VIDEO*

Un uomo di mezza età è stato travolto e ucciso in via Roma, all'altezza della Rinascente.

Sangue in via Roma, all’altezza della Rinascente. Un uomo di mezza età è stato travolto e ucciso da una Smart che si è data alla fuga con un vetro in frantumi. Il pedone è stato investito mentre stava attraversando la strada di fronte a piazza San Domenico.

Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 ma per la vittima non c’è stato niente da fare. In via Roma è arrivata anche una pattuglia degli agenti dell’infortunistica stradale della polizia municipale per effettuare i rilievi.

Gli agenti sono ora sulle tracce del pirata della strada. Alcuni testimoni sarebbero riusciti a prendere il numero di targa della Smart. Secondo il racconto di chi ha assistito all'incidente, l'auto avrebbe un vetro in frantumi.

Intanto sul posto si è recato anche il medico legale per effettuare un primo esame autoptico sul corpo della vittima.

