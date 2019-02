furto d'acqua

Un'intera palazzina ''allacciata'' abusivamente alla rete idrica, 5 persone denunciate

Cinque persone sono state denunciate dalla Polizia Municipale per furto d'acqua.

Cinque persone sono state denunciate dalla Polizia Municipale per furto d’acqua. Gli agenti del nucleo antifrode nel consueto giro dei controlli effettuati con i tecnici dell’Amap, hanno individuato degli allacci abusivi alla condotta comunale in via Maurizio Quadrio e a Mondello.

Nella borgata marinara, in piazza della Serenità ne usufruiva “gratis” l’intera palazzina a 4 piani interamente abitata da altrettanti nuclei familiari composti dalla madre ottantatreenne, abitante al piano terra e dalle figlie nei rispettivi appartamenti dei piani superiori.

Il contratto di fornitura era stato sospeso per morosità dall’azienda ben otto anni fa.

Invece in via Maurizio Quadrio, traversa del viale Amedeo d’Aosta, è stata denunciata una quarantenne residente in un condominio di proprietà comunale.

L’attività contro i furti d’acqua nel 2018 con 130 controlli e indagini, ha visto 19 persone denunciate all’ autorità giudiziaria per furti d’acqua con allacci abusivi alla rete comunale.

Fonte: Polizia Municipale

