Unipa, addio ai test d'ingresso: rimangono a numero chiuso solo 20 corsi

Grandi cambiamenti all'Università di Palermo...

di Palermomania.it | Pubblicata il: 01/02/2018 - 13:44:51 Letto 566 volte

Grandi cambiamenti all’Università di Palermo: su 127 corsi, soltanto 20 rimarranno a numero programmato. Una bella notizia per tanti diplomandi che intendo proseguire il loro percorso di studi all’università.

Addio ai test per Disegno Industriale, Scienze dell’educazione, tutti i 13 di Ingegneria, Psicologia clinica (laurea magistrale) e Agraria. La decisione è stata presa ieri dal Senato accademico e dal Consiglio di amministrazione Unipa. “Fosse per noi — ha commentato il rettore Fabrizio Micari — li apriremmo tutti. Abbiamo mantenuto il numero chiuso solo per i corsi regolati a livello nazionale, o per quelli molto richiesti come Psicologia triennale e Lingue dove però abbiamo aumentato i posti disponibili”.

Restano a numero chiuso invece le triennali in Economia aziendale, Economia e finanza, Viticoltura ed enologia, Biotecnologie, Scienze biologiche, Chimica, Informatica, Scienze della natura e dell’ambiente, Chimica e tecnologie farmaceutiche, Farmacia, Conservazione e restauro dei beni culturali, Scienze motorie, Scienze e tecniche psicologiche, Servizio sociale e Lingue. A numero chiuso anche alcuni corsi di laurea magistrale: Biotecnologie mediche e medicina molecolare e Biologia molecolare e della salute.

