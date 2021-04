università

Università, Messa: ''Prima sessione di laurea in presenza quest'estate''

La modalità mista in presenza e a distanza resterà (anche dopo l'emergenza virus, ndr), ma non per costrizione bensì per aspetti positivi.

"Prima sessione di laurea in presenza quest'estate? Penso proprio di sì, la prima per lo più lo sarà, a meno che non si abbiano difficoltà a raggiungere la sede". Così la ministra dell'Università Maria Cristina Messa a Sky Tg24.

"Dobbiamo mantenere la doppia linea in presenza e non. Sulla percentuale di studenti in aula (per le lezioni), dipende dalla aule, molto diverse l'una dall'altra. Nei posti più piccoli anche al 100 per cento, quelle più grandi al 30%".

"La modalità mista in presenza e a distanza resterà (anche dopo l'emergenza virus, ndr), ma non per costrizione bensì per aspetti positivi - ha poi risposto sull'università del futuro delineata dal Recovery Plan -. Si potranno accogliere anche studenti da università straniere collegati. Sarà un'università in presenza a cui si aggiunge la distanza".

