Uomo manda in frantumi una vetrata all'ospedale dei bambini: l'allarme degli infermieri

Ieri al pronto soccorso dell'ospedale dei bambini di Palermo, un uomo ha colpito con un pugno la vetrata scorrevole del triage rompendola.

Ieri al pronto soccorso dell’ospedale dei bambini di Palermo, un uomo ha colpito con un pugno la vetrata scorrevole del triage rompendola. Il telaio è finito con tutto il vetro sulla scrivania dove si trovava un'infermiera e un piccolo paziente.

È quanto denuncia il Nursind, il sindacato delle professioni infermieristiche: "Così non si può più andare avanti - dicono -, serve un posto di polizia fisso, ora con l'inverno il flusso di utenti si moltiplicherà e aumenterà il rischio di aggressioni di ogni tipo". In una nota il segretario aziendale Nursind del Civico, Vincenzo Augello e il segretario territoriale, Aurelio Guerriero, spiegano che "la collega è rimasta terrorizzata, non vuole andare più a fare il triage. È una trincea, siamo sottoposti continuamente alle più assurde richieste, dalla semplice richiesta di informazione a gente che bussa, che entra ed esce dal nostro settore. Così l'operatore sanitario rischia di non svolgere bene il suo ruolo e di sbagliare pure il codice di assegnazione. C'è una guardia giurata in servizio solo 18 ore, alle 2 se ne va e il pronto soccorso rimane scoperto".

"Bisogna garantire la sicurezza di tutti, operatori e pazienti. Immaginate la paura dei bambini in attesa al pronto soccorso di fronte a un gesto di violenza", concludono.

