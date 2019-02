trovato cadavere

Uomo trovato morto a Mongerbino

Il cadavere di un uomo è stato trovato sul litorale di Mongerbino, nel Comune di Bagheria.

Pubblicata il: 28/02/2019

Il cadavere di un uomo, un fioraio di 55 anni, è stato trovato sul litorale di Mongerbino, nel Comune di Bagheria, in provincia di Palermo, accanto a una Fiat Sedici parcheggiata davanti a Cala dell'Osta.

Sul luogo sono intervenuti i carabinieri che stanno indagando. Non si conosce ancora l'identità dell'uomo.

La moglie ha raccontato agli inquirenti che l'uomo era uscito di casa per raccogliere erbe di campo per le composizioni floreali. I tarda serata, la donna, non vedendo rientrare il marito a casa, si è recata dai carabinieri e ha denunciato la scomparsa.

Stamattina il ritrovamento. Sul posto il medico legale.

