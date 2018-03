elezioni

Urne aperte e proteste a Palermo, ecco perché

Urne aperte e proteste a Palermo...

di Palermomania.it | Pubblicata il: 04/03/2018 - 11:03:01 Letto 387 volte

Urne aperte e proteste a Palermo perché in alcuni seggi, oltre un’ora e mezza dopo l’orario previsto per l’apertura, non erano ancora cominciate le operazioni di voto. E’ il caso dell’istituto comprensivo Uditore Setti Carraro, dove nelle cinque sezioni gli elettori sono stati invitati a tornare dopo mezz’ora perché le nuove schede elettorali, ristampate nella notte, erano state distribuite poco prima delle 8 e andavano espletate le operazioni di timbratura da parte dei presidenti di seggio.

“E’ scandaloso che a quasi due ore dall’apertura delle sezioni elettorali in tutta Italia, a Palermo vi siano alcune persone ancora fuori dai seggi”. E’ il commento di uno degli elettori in attesa di votare nell’istituto Uditore Setti Carraro.La stessa cosa è avvenuta nella scuola Colozza-Bonfiglio di via Imera a Palermo: numerosi gli elettori che sono stati costretti ad andare via all’apertura dei seggi e che poi sono dovuti ritornare. Le operazioni di voto sono cominciate poco dopo le 9.

Lunghe code si stanno registrando a Palermo nei seggi, a causa della distribuzione delle nuove schede elettorali ristampate nella notte. Il protrarsi dei tempi d’attesa è favorito anche dalle nuove procedure di controllo, da parte del presidente di seggio, del codice alfanumerico della scheda.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!