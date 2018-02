Digos

Ursino, domani udienza per convalida fermo dei due aggressori

Domani udienza dal gip di Palermo per la convalida di due fermi per l'aggressione al leader di Forza nuova Massimo Ursino, anche se per la Digos ad agire sono state in tutto otto persone

Pubblicata il: 22/02/2018

Si terrà domani, davanti al gip di Palermo Roberto Riggio, l’udienza di convalida per i due fermi per l’aggressione al leader di Forza nuova Massimo Ursino. In carcere sono fini, con l’accusa di tentato omicidio in concorso, Carlo Mancuso, di 28 anni, e Giovanni Codraro, di 26. Anche se per la Digos ad agire sono state in tutto otto persone.

Altri tre ragazzi sono stati invece rilasciati per mancanza di elementi. I fermati appartengono al ‘Malarazza’, lo studentato occupato che si trova all’interno dell’istituto dei sordomuti di via Cavour, a pochi passi dalla prefettura. Altri quattro giovani antagonisti sono indagati sempre per tentato omicidio.

