Massimo Ursino

Ursino, ecco le motivazioni del gip sugli scarcerati

di Palermomania.it | Pubblicata il: 25/02/2018 - 10:20:18 Letto 386 volte

Non c’era la volontà di uccidere. Le motivazioni per cui il gip di Palermo Roberto Riggio ha dequalificato il reato contestato a Giovanni Codraro e Carlo Mancuso da tentato omicidio a lesioni aggravate si fondano sull’impossibilità del giudice di stabilire le intenzioni dei due militanti dei centri sociali. “Non essendo certamente possibile per il giudice scandagliare la mente umana per verificare l’esistenza del dolo omicida” si legge nel provvedimento di convalida del fermo, non è possibile stabilire se hanno picchiato per uccidere. Codraro e Mancuso sono accusati dell'aggressione a Massimiliano Ursino, il segretario di Forza Nuova pestato martedì sera.



I due militanti del centro sociale Anomalia sono usciti ieri pomeriggio dal carcere Pagliarelli con una nuova ordinanza di custodia cautelare che prevede per entrambi il divieto di dimora nel territorio della provincia di Palermo e l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per tre volte la settimana.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!