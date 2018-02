Massimo Ursino

Ursino, la Procura indaga per tentato omicidio

Dalle immagini registrate da alcune telecamere della zona, emerge che sarebbero stati in otto a compiere il pestaggio...

La Procura di Palermo indaga per tentato omicidio per l’aggressione al leader di Forza Nuova Massimo Ursino, avvenuta martedì sera nella centralissima via Dante. Al momento le posizioni di cinque giovani militanti dei centri sociali sono al vaglio della Procura. I giovani sono negli uffici della Questura dalla notte scorsa.

La Digos sta vagliando diversi filmati di negozi e banche nei pressi del luogo del pestaggio e valutando anche il fermo di due dei ragazzi convocati, che sarebbero coinvolti nell’aggressione a Massimo Ursino. L’indagine per tentato omicidio è coordinata dal Procuratore aggiunto Ennio Petrigni.

Dalle immagini registrate da alcune telecamere della zona, emerge che sarebbero stati in otto a compiere il pestaggio. Gli aggressori sono fuggiti dopo che diversi passanti si sono fermati, bloccando anche traffico in via Dante, dando l’allarme alla polizia.

Fonte: Ansa

