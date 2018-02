Massimo Ursino

Rompe il silenzio, Massimo Ursino, il leader di Forza Nuova Palermo pestato martedì sera a sangue nel centro di Palermo.

Rompe il silenzio, Massimo Ursino, il leader di Forza Nuova Palermo pestato martedì sera a sangue nel centro di Palermo. Dopo avere lasciato l’ospedale, con la frattura del setto nasale e un trauma cranico leggero, Ursino, ha scritto un lungo post su Facebook. “Sono un soldato politico, cardine della mia lotta quotidiana è l’impersonalità. Colpendo me, hanno colpito l’idea alla quale appartengo e di cui Forza Nuova si fa strumento. Hanno quindi colpito un’Italia che lavora quotidianamente, città per città, paese per paese, nelle sedi, nelle piazze, a fianco di un popolo che impara a conoscerci per quello che siamo, per ciò che doniamo”.

“Il mio sacrificio – scrive massimo Ursino – è il sacrificio di tutti, quelle grida soffocate, quel corpo che si dimena rappresentano la ferrea volontà di una parte di popolo a non farsi legare, mani e piedi, dai legacci ideologici di una compagine che grazie a giochi elettorali o forzose mosse politiche, occupa posti di potere, aizzando la canea dell’antifascismo militante contro di noi – dice Massimo Ursino -. Né elemosiniamo la presa di posizione di alcuno o la condanna ipocrita di quelle autorità politiche che almeno moralmente hanno le mani sporche di sangue. Bastiamo a noi stessi”.

