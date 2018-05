guida sicura

Uso del cellulare alla guida, controlli e sanzioni della polizia municipale nelle vie principali di Palermo

Sanzionati in 23 tra le vie Sciuti, Notarbartolo e Dante. I controlli sono stati potenziati, e verranno intensificati ulteriormente

15/05/2018

La polizia municipale di Palermo contro l'uso spregiudicato del cellulare alla guida dell'automobile. Prima causa di incidenti stradali a livello nazionale, la diffusa e scorretta pratica è nel mirino degli agenti da tempo; adesso i controlli sono anche più potenti ed efficaci.

Nelle vie Giuseppe Sciuti, Emanuele Notarbartolo e Dante, e nelle rispettive strade limitrofe, gli agenti del nucleo autovelox hanno imbastito una rete di controlli effettuati in abiti civili e a bordo di moto civetta in pieno stile "falchi", che sono risultati in ben 23 sanzioni ai danni di conducenti di veicoli che stavano utilizzando impropriamente il proprio telefonino. Per ognuno di loro una multa da 161 euro e 5 punti decurtati dalla patente, come previsto dal codice della strada.

Il servizio di controlli intensificati sull'uso del cellulare alla guida verrà presto esteso al resto della città, fanno sapere dalla polizia municipale, così da garantire un servizio capillare per la sicurezza stradale.

