cannabis

Uso terapeutico della cannabis, ancora passi avanti: Consiglio comunale chiede alla Regione di attivare il servizio

Approvato ordine del giorno con cui i consiglieri chiedono al governatore Musumeci di predisporre le misure necessarie perché il diritto all'uso terapeutico diventi realtà

di Palermomania.it | Pubblicata il: 11/05/2018 - 09:37:56 Letto 374 volte

Il Consiglio comunale di Palermo appoggia la lotta per il riconoscimento dell’uso della cannabis a scopi terapeutici, e chiede alla Regione Siciliana di fare altrettanto. Nella giornata di ieri i consiglieri hanno approvato un ordine del giorno, proposto dal capo dell’opposizione Fabrizio Ferrandelli e sottoscritto da tutti i gruppi consiliari, con il quale si chiede alla Regione di attivare misure necessarie affinché il servizio possa entrare a regime.

“Un voto - ha commentato il sindaco Leoluca Orlando - che sottolinea la maturità politica e culturale di tutto il Consiglio comunale su un tema oggi molto sentito”.

La proposta nasce a sostegno dell'iniziativa del Comitato "Esistono i diritti", che a marzo aveva scritto sul tema al presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci supportato dalle firme di oltre 100 personalità siciliane appartenenti agli ambiti più disparati, e ribadisce l’interesse e l’impegno del Comune di Palermo nel rendere realtà un diritto alle cure che negli anni ha conquistato lo spazio che meritava, tra i media e nelle coscienze.

“Non possiamo che esprimere soddisfazione - hanno dichiarato Ferrandelli e Cesare Mattaliano de I Coraggiosi - per l’esito della votazione a sostegno dell’azione promossa dal Comitato ‘Esistono i diritti’ e dell’appello per il recepimento di tutte le norme per l’approvazione dell’uso della cannabis a fini terapeutici. Un impegno che ha visto coinvolti i Consiglieri in maniera trasversale per il riconoscimento di un diritto".

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!