Ustica, Carabinieri soccorrono una tartaruga in difficoltà

Soccorsa una tartaruga che era rimasta impigliata in un cumulo di rifiuti abbandonati in mare.

Ieri pomeriggio, durante la navigazione, i carabinieri della locale stazione, in mare, sul battello pneumatico, hanno avvistato e soccorso una tartaruga della specie “caretta - caretta” che era rimasta impigliata in un cumulo di rifiuti abbandonati in mare.

La specie acquatica, in evidente difficoltà a rischio annegamento, è stata adagiata sull’imbarcazione, liberata dai rifiuti e rimessa in mare dagli stessi militari dell’Arma dei carabinieri.

