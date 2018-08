cattiva conservazione

Ustica, maxi sequestro di alimenti conservati in pessimo stato. Una denuncia

In un esercizio commerciale in via della Vittoria trovati 160 chili di merce priva di indicazioni sulla tracciabilità. Deferita in stato di libertà la titolare 45enne

Pubblicata il: 31/08/2018

Maxi sequestro di alimenti ieri a Ustica. Durante un controllo, i carabinieri dell'isola, supportati da quelli del N.A.S. di Palermo, si sono soffermati presso un esercizio commerciale in via della Vittoria e ne hanno accertato le inadempienze in ambito igienico-sanitario.

La 45enne gestrice dell’attività è stata deferita in stato di libertà, con l’accusa di detenzione per la vendita di 160 chili di alimenti in cattivo stato di conservazione. Nel corso dell’ispezione sono state rilevate inadeguatezze igienico sanitarie e sono state elevate sanzioni amministrative per 1000 euro: la merce era priva delle indicazioni relative alla tracciabilità. La struttura è stata segnalata all’Asp di palermo, per le verifiche di competenza.

Fonte: COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI DI PALERMO

