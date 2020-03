coronavirus

Va a fare jogging a Mondello, denunciato

di Palermomania.it | Pubblicata il: 15/03/2020 - 15:35:34 Letto 1000 volte

Un uomo è stato denunciato stamattina a Mondello per avere violato gli obblighi dell'ultimo decreto Conte contro il coronavirus. Veniva dalla Zisa e correva da solo sul maciapiede del lungomare di viale Regina Elena. Fermato dalla polizia per un controllo, ha reagito con veemenza: sostenendo di non avere violato la norma, ha urlato e ha inveito contro gli agenti. Di qui la denuncia.



Il decreto "Io resto a casa" prevede che si possa uscire per fare attività motoria all'aperto, purché senza formare assembramenti. Secondo l'interpretazione che ne hanno dato a Mondello i poliziotti, non ci si può spostare di molto dalla propria abitazione. Il jogger sanzionato è residente nel quartiere Zisa e quindi, secondo gli agenti, non poteva arrivare fino a Valdesi. Un'interpretazione che probabilmente farà discutere.

