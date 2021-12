Vaccini anti-Covid, Pfizer: ''Ci sarà bisogno di vaccinazioni annuali per molto tempo''

Vaccini

Vaccini anti-Covid, Pfizer: ''Ci sarą bisogno di vaccinazioni annuali per molto tempo''

La Pfizer sta lavorando a un vaccino aggiornato in risposta alla variante Omicron che potrebbe essere pronto in 100 giorni.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 02/12/2021 - 10:35:56 Letto 474 volte

"Ci sarà bisogno di vaccinazioni annuali contro il Covid per molto tempo", lo ha detto l'amministratore delegato di Pfizer Albert Bourla in un'intervista alla Bbc, spiegando che sarebbe necessario per mantenere un "livello di protezione molto elevato".

Bourla ha affermato che Pfizer sta lavorando a un vaccino aggiornato in risposta alla variante Omicron che potrebbe essere pronto in 100 giorni.

Fonte: TGCOM24

