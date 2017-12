vaccini

Vaccini, commissario europeo Andriukaitis: ''I no vax uccidono i bambini''

Secondo il commissario europeo alla Sanità Vytenis Andriukaitis i no vax uccidono i bambini.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 24/11/2017 - 13:52:27 Letto 447 volte

Secondo il commissario europeo alla Sanità Vytenis Andriukaitis i no vax uccidono i bambini. È quanto emerge dal suo discorso al margine della presentazione del Rapporto sullo stato di salute dei cittadini europei con cui si è rivolto a chi si rifiuta di vaccinare i propri figli.

Gli oppositori dei vaccini, ha continuato Andriukaitis, hanno la responsabilità morale di seppellire i bambini. Rispondendo alle domande dei giornalisti ha anche esortato gli anti-vaccinisti a visitare le tombe di chi, nel primo Novecento, è deceduto proprio per la mancanza di vaccini, accusando i no vax di ripotare l’uomo indietro di decenni.

Andriukaitis ha chiesto agli Stati membri di garantire il diritto alla vita, imponendosi sulla volontà di chi decide di non vaccinare i propri figli. “I bambini non possono scegliere. Uno dei principali strumenti di prevenzione di malattie infettive e di decessi che possono derivarne è la vaccinazione e gli Stati membri devono garantire la protezione al livello più elevato. Se i genitori non lo comprendono, sono i governi che devono assicurare la responsabilità della protezione di questi bambini e proteggere il loro diritto alla vita, come prevede la Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia, sottoscritta da tutti gli stati membri”.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!