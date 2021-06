vaccino

Vaccini, da oggi in Sicilia prenotazioni per la fascia 12-15 anni

In Sicilia via libera alle prenotazioni del vaccino anti-Covid per la fascia d'età tra 12 e 15 anni.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 09/06/2021 - 09:02:28 Letto 461 volte

Da oggi al via in Sicilia le prenotazioni per i ragazzi tra i 12 e i 15 anni che vogliono vaccinarsi contro il Covid. Si stima una platea di circa 163 mila adolescenti, che potranno scegliere di prenotarsi tramite la piattaforma prenotazioni.vaccinicovid.gov.it, il call center 800.009.966 attivo da lunedì alla domenica dalle 8 alle 20, via sms al numero 339.9903947, oppure attraverso i 687 sportelli Atm Postamat o i 2.200 portalettere in servizio per il recapito sull'Isola.

"È l'ultimo target degli aventi diritto che viene ammesso alla vaccinazione, - dice l'assessore regionale alla Salute Ruggero Razza. "Chiunque in Sicilia, quindi, da oggi potrà immunizzarsi. Ci aspettiamo una risposta positiva, così come avvenuto con i ragazzi poco più grandi. I nostri hub e centri vaccinali sono pronti per dare l'ultima spallata alla pandemia".

Alla fascia 12-15 anni sarà offerto il vaccino Pfizer di cui oggi sono in arrivo 250 mila dosi.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il giornale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!