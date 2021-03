vaccino anti-covid

Vaccini, Figliuolo: ''Dobbiamo accelerare, basta dosi sprecate, vaccinare chi passa''

''Dobbiamo accelerare e, se serve, arrivare a vaccinare chiunque passi'', così il commissario straordinario per l’emergenza Covid Francesco Paolo Figliuolo.

"Dobbiamo accelerare e, se serve, arrivare a vaccinare chiunque passi". Il generale alpino Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario per l’emergenza Covid, a Che tempo che fa illustra gli obiettivi della campagna di vaccinazione contro il coronavirus. "Dobbiamo andare a regime con 500.000 vaccinazioni al giorno per arrivare a fine settembre con l'80% degli italiani vaccinati. Più vaccini, più personale, più vaccinatori, più centri dove vaccinare", dice. "Per la fine del mese arriveremo intorno a 15 milioni, nel prossimo trimestre 52 e in quello dopo 84. C'è stata una forte azione del presidente Draghi su tutte le case farmaceutiche, io ho sentito quasi tutti gli amministratori delegati. Ci sono stati problemi e probabilmente ce ne saranno in futuro, ma avremo un'arma in più: il vaccino Johnson&Johnson, monodose, stabile e facilmente trasportabile. Nel secondo e terzo trimestre avremo circa 25 milioni di dosi", aggiunge. "Lunedì voglio approfondire il discorso sulle dosi che verrebbero sprecate nell'attuale quadro organizzativo. Se ci sono le classi prioritarie che possono utilizzare il vaccino, bene. Altrimenti si va sulle classi vicine e chiunque passa va vaccinato", dice indicando una nuova fase della strategia.

"Il piano elaborato prevede tre linee operative: l'approvvigionamento, il controllo costante dei fabbisogni e un tavolo di coordinamento quotidiano, con il dipartimento della protezione civile con cui lavoro fianco a fianco. 'Ho contatti continui, ogni giorno con tutti i governatori e con il presidente Bonaccini, che ringrazio, proprio per vedere le situazioni dove ci sono problematiche, prevenirle e intervenire''.

Fonte: Adnkronos

