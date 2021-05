vaccino anti-covid

Vaccini, Gelmini: ''Vaccinarsi in vacanza? Idea suggestiva ma compromettente''

''Oggi abbiamo 10 milioni di persone giā vaccinate, altri 10 milioni con almeno una dose'', dice il ministro Mariastella Gelmini.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 24/05/2021 - 09:08:00 Letto 440 volte

"L'idea di vaccinarsi in vacanza è suggestiva, ma rischieremmo di compromettere i risultati del piano vaccinale. Il generale Figliuolo ha detto che dobbiamo mettere in sicurezza over 70 e over 60. Se ci sono Regioni che dopo aver attuato il piano faranno qualcosa di più, bene, ma credo che si possa tornare dalle vacanze per vaccinarsi". Così il ministro Mariastella Gelmini a Domenica In su Rai 1.

"Dal 15 di giugno - ha detto in un altro passaggio - ci si può sposare, non è stato possibile anticipare ancora, ma da luglio previsto inizialmente è stato anticipato. Non ci sarà il Covid manager, era un costo eccessivo, ci fidiamo, sappiamo che il rispetto delle regole c'è nella stragrande maggioranza dei casi, con distanziamento e numero ospiti proporzionato al luogo". "Il green pass ci sarà anche per i matrimoni".

"Oggi abbiamo 10 milioni di persone già vaccinate, altri 10 milioni con almeno una dose. Non è ancora come in Gran Bretagna, ma ci stiamo avvicinando", ha detto la Gelmini. "L'ordine militare del generale Figliuolo è stato decisivo, ogni tanto striglia tutti, ma così abbiamo ottenuto questi risultati". "Ci sono 21 sistemi sanitari regionali e diverse velocità, la scelta del governo è stata di dare regole uguali per tutti, per questo ha avuto successo il piano vaccinale, dando priorità alle persone più fragili", ha aggiunto Gelmini.

Fonte: Ansa

