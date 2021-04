vaccini

Vaccini, in arrivo 30 mila dosi in Sicilia

In Sicilia 30 mila vaccini anti-Covid: 19.200 dosi di Moderna e 10.800 di Astrazeneca.

Pubblicata il: 27/04/2021

Poste Italiane sta provvedendo a consegnare in Sicilia 30 mila vaccini anti-Covid: 19.200 dosi di Moderna e 10.800 di Astrazeneca. L'obiettivo è quello di vaccinare in tempi brevi tutta la popolazione, anche i cosiddetti "invisibili". È l'iniziativa "Accanto agli ultimi", lanciata dal governo regionale, in collaborazione con il Comune di Palermo, la Fondazione Sicilia e la Croce rossa italiana per vaccinare anche chi vive in condizioni di povertà e marginalità sociale. In particolare ai senzatetto over 60 sarà destinata una parte del siero Johnson & Johnson, che ha bisogno di una sola inoculazione.

