Vaccini, in aumento le prime dosi

A meno di un mese dall'estensione dell'obbligo di Green pass si registra un aumento del 32,5% nelle prenotazioni della prima dose.

25/09/2021

A meno di un mese dall'estensione dell'obbligo di Green pass sui luoghi di lavoro pubblici e privati, si registra un aumento del 32,5% nelle prenotazioni della prima dose di vaccino anti-Covid. Ma mancano all'appello ancora 3 milioni di over 50. Continuano a calare intanto i contagi, con solo 4 Regioni che restano a rischio moderato. In calo anche ricoveri e terapie intensive. Dati che potrebbero portare a un aumento della capienza per concerti, eventi sportivi e cinema.

