Vaccini, in Italia somministrate 88.748.661 di dosi

E' di 88.748.661 il totale delle somministrazioni di vaccino anti Covid in Italia.

25/10/2021

E' di 88.748.661 il totale delle somministrazioni di vaccino anti Covid in Italia. Emerge dal report aggiornato secondo cui il totale delle persone con almeno una dose è 46.466.385 ossia l'86,03 % della popolazione over 12. Sono invece 44.377.699, l'82,17 % della popolazione over 12, le persone che hanno completato il ciclo vaccinale. Il totale delle persone che hanno ricevuto la dose addizionale è di 210.960, il 24,03 % della popolazione potenzialmente oggetto di dose addizionale. Sono 819.427 quelle oggetto di dose booster, il 27,42 % della popolazione potenzialmente oggetto di dose booster che ha ultimato il ciclo vaccinale da almeno sei mesi.

