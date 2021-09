#VacciniInQuartiere

Vaccini in quartiere, Orlando: ''Vaccinarsi è la strada maestra''

''In questa lotta nessuno dev'essere lasciato indietro'', ha dichiarato il sindaco Leoluca Orlando.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 14/09/2021 - 09:05:34 Letto 453 volte

«Vaccinarsi è la strada maestra per uscire dal tunnel della pandemia. E, in questo tempo difficile, non bisogna lasciare campo ai dubbi ma affidarsi alla scienza. Per questo è importantissima l'iniziativa #VacciniInQuartiere, per la quale ancora una volta si è registrata l'intensa collaborazione tra la struttura commissariale e l'amministrazione comunale che ha messo a disposizione i locali del Comune, perché coinvolge la cittadinanza, manda un messaggio di vicinanza e di speranza. E in questa lotta nessuno dev'essere lasciato indietro».



Lo ha dichiarato il sindaco Leoluca Orlando in visita alla palestra Valentino Renda nel quartiere Sperone, una delle tappe dell'iniziativa #VacciniInQuartiere.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il giornale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!