vaccino anti-covid

Vaccini in Sicilia, Musumeci: ''Avvertiamo esigenza di uscire dal tunnel''

''Speriamo che a breve venga ufficializzato il nuovo via libera dell'Agenzia per il farmaco a favore di AstraZeneca'', così il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 17/03/2021 - 16:42:38 Letto 394 volte

"Chiuso il circuito degli hub territoriali, siamo nelle condizioni di potere vaccinare migliaia di siciliani ogni giorno se, ovviamente, sarà garantito l'approvvigionamento. Avvertiamo l'esigenza di uscire dal tunnel." Così il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, intervenuto all'inaugurazione dell'hub provinciale a Trapani, nell'ex Centro polivalente per migranti in contrada Cipponeri.

"Noi speriamo che a breve venga ufficializzato il nuovo via libera dell'Agenzia per il farmaco a favore di AstraZeneca; una volta accertata l'inesistenza di correlazione fra i decessi di questi giorni e la somministrazione del vaccino, potremo proseguire regolarmente la campagna di vaccinazione. Non solo. Chiederemo al ministro per la Salute, Roberto Speranza - annuncia il Governatore - di potere somministrare AstraZeneca a chi ne fa richiesta. Perché, se dovesse risultare un farmaco innocuo, come tutti ci auguriamo, abbiamo necessità di incoraggiare la gente ad accostarsi a questo vaccino, superando la naturale diffidenza di questi giorni".

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il giornale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!