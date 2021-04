vaccino

Vaccini, in Sicilia oggi accordo con gli infermieri

Dopo medici di famiglia e farmacisti, oggi la Regione stipulerà un accordo con gli infermieri per accelelare la campagna di vaccinazione in Sicilia.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 16/04/2021 - 09:10:00 Letto 357 volte

Dopo medici di famiglia e farmacisti, oggi la Regione stipulerà un accordo con gli infermieri per accelelare la campagna di vaccinazione in Sicilia. "Ognuno per il proprio ruolo andrà a cercare direttamente al domicilio l'anziano perché abbiamo bisogno di non abbandonare a se stessa questa fascia di popolazione fragile", ha spiegato il governatore, ricordando che ancora una larga parte della popolazione anziana in Sicilia non è vaccinata.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il giornale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!