Vaccini, in Sicilia prosegue l'open week-end: drive-in per gli over 80

Nei centri vaccinali della Sicilia prosegue l'open week end.

Pubblicata il: 25/04/2021

Nei centri vaccinali della Sicilia prosegue l'open week end, l'iniziativa lanciata dalla Regione per consentire alla popolazione tra i 60 e i 79 anni che non presenta fragilità di potersi vaccinare senza prenotazione.

Ieri alla casa del Sole di Palermo è stato inaugurato anche il primo drive in rivolto agli over over 80 che non si sono ancora vaccinati. Anche in questo caso, come è previsto per gli ultraottantenni, non è stata necessaria la prenotazione.

Fonte: Ansa

