Vaccini, Musumeci chiede a Draghi una Sicilia Covid free

I presidenti delle due Regioni Sardegna e Sicilia, chiedono al Governo Draghi delle isole Covid free.

I presidenti delle due Regioni Sardegna e Sicilia, Christian Solinas e Nello Musumeci, chiedono al Governo Draghi di "avere il coraggio" di andare oltre la proposta di vaccinazione delle sole isole minori del Paese, puntando su Sardegna e Sicilia. In questo senso un assist arriva dal ministro del Turismo, Massimo Garavaglia: "la Grecia ha tante isole e per quello si sta muovendo in quella direzione, noi potremmo farlo. Il punto è creare meccanismi per cui sia semplice circolare. La direzione mi sembra abbastanza chiara".

