Vaccini, numeri in crescita per dosi booster. Figliuolo: ''Italia terza in Ue per inoculazioni, undicesima nel mondo''

Raggiunto il 69,5% della popolazione, negli ultimi 7 giorni la media giornaliera si è attestata a quasi 645 mila somministrazioni nelle 24 ore.

18/01/2022

L'accelerazione nelle somministrazioni vede l'Italia in terza posizione a livello europeo, e undicesima a livello mondiale, nelle dosi somministrate ogni 100 abitanti. Lo fa sapere la struttura Commissariale del generale Francesco Figliuolo.

Numeri in crescita per le dosi booster di vaccino anti covid, che in Italia nella settimana 11-17 gennaio hanno fatto registrare oltre 3,6 milioni di somministrazioni, 350mila in più rispetto alla settimana precedente. In generale, negli ultimi 7 giorni la media giornaliera si è attestata a quasi 645mila somministrazioni/giorno. Nel dettaglio si è registrata una media di oltre 74 mila prime somministrazioni e 524 mila dosi booster giornaliere.

In merito alle somministrazioni per la fascia di età 5-11 anni, nella settimana sono state somministrate oltre 250 mila prime dosi e oltre 91 mila seconde dosi. L'accelerazione nelle somministrazioni vede l'Italia in terza posizione a livello europeo (11° posizione a livello mondiale) nelle dosi somministrate ogni 100 abitanti. Sono circa 5,8 milioni le dosi di vaccino che verranno distribuite alle regioni/province autonome nel periodo compreso tra il 20 e il 28 gennaio. In particolare, rileva la nota, saranno consegnati circa 1,7 milioni di dosi Moderna, 3 milioni di Pfizer per adulti e oltre 1,1 milioni di preparato pediatrico Pfizer.

