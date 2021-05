vaccino

Vaccini, Palermo e Siracusa continuano l'Open day

Le Asp di Palermo e di Siracusa hanno deciso di proseguire l'iniziativa dell'Open day.

04/05/2021

Le Asp di Palermo e di Siracusa hanno deciso di proseguire l'iniziativa dell'Open day che nei tre giorni del week end ha registrato oltre 65 mila dosi somministrate in tutta la Sicilia anche per chi non era prenotato ma rientrava nel target over 60 o tra i soggetti fragili.

Fonte: Ansa

