Vaccini, resta l'obbligo ma autocertificazione fino a marzo. Schiariamoci le idee: tutto ciò che c’è da sapere

Il Mille proroghe permette un altro anno di rinvio, dando la possibilità alle famiglie di presentare un’autocertificazione anche all’inizio dell’anno 2018-2019.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 07/09/2018 - 16:58:51 Letto 359 volte

Con l’autocertificazione i genitori dei bambini iscritti a scuola attestano che i propri figli sono in regola con le vaccinazioni o in corso di regolarizzazione e si impegnano a presentare entro marzo del 2019 la documentazione Asl.

Entro luglio del 2018 tutti dovevano adeguarsi e portare i documenti vaccinali.

Rispetto all’autocertificazione prevista dalla circolare Bussetti-Grillo di luglio bisogna evidenziare che quella era una dichiarazione che sostituiva il certificato vaccinale cosa che non è pensabile perché non si possono fare autodichiarazioni su condizioni mediche. E poiché la circolare non poteva oltrepassare la legge quelle autocertificazioni non potevano essere accettate.

L’autocertificazione deve essere presentata dai genitori degli studenti fino a 16 anni. Per i ragazzini che frequentano scuole primarie, medie e bienni delle superiori, chi non dimostra di essere in regola entro marzo del 2019 dovrà pagare una multa invece, per quanto concerne gli asili nido e le scuole dell’infanzia, in mancanza di certificati i bambini non possono essere ammessi alla frequenza.

In 11 Regioni è stata istituita l’anagrafe vaccinale e tra queste la Sicilia per cui le scuole potranno verificare direttamente con le Asl. Negli altri casi, ci saranno controlli a campione da parte dei Nas.

Da tre giorni questi ed in 19 scuole delle province di Palermo, Trapani e Agrigento stanno effettuando appunto diversi controlli ed hanno già individuato una decina di documenti sospetti che ove accertassero il falso porterebbero alla denuncia dei genitori per false dichiarazioni.

