Vaccini: sono 2,2 milioni gli over 50 senza prima dose

Sono 2,2 milioni gli over 50 che non si sono ancora sottoposti alla prima dose del vaccino anti-covid.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 08/08/2021 - 12:30:16 Letto 353 volte

Sono 2.257.514 gli over 50 che non si sono ancora sottoposti alla prima dose del vaccino anti-covid, pari al 23,39%. Tra gli over 60 quelli a cui non è ancora stata inoculato il vaccino sono 1.212.413, pari al 16,05%. E' quanto emerge dal report settimanale della struttura commissariale all'emergenza guidata dal generale Francesco Paolo Figliuolo.

Fonte: Adnkronos

