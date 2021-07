campagna vaccinale

Vaccini, Speranza: ''Oggi supereremo 64 milioni di dosi somministrate''

''§Procediamo a un ritmo incalzante e nelle ultime settimane ci sono state circa 570mila dosi somministrate ogni giorno'', ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza.

23/07/2021

"L'Italia oggi supererà 64 milioni di dosi"di vaccino anti covid somministrate." Lo ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza, intervenendo alla presentazione del Rapporto nazionale OsMed 2020 'L'Uso dei Farmaci in Italia', promossa dall'Agenzia italiana del farmaco Aifa.

"Siamo ancora dentro una stagione epidemica da coronavirus e non possiamo assolutamente abbassare la guardia perché i numeri che ci segnalano altri Paesi europei e che ci arrivano anche dalle regioni italiane sono numeri in crescita. Stiamo cercando di mettere in campo una strategia per questa fase nuova e diversa, che il Paese sta vivendo per un elemento di fondo: la fase 2 del Covid è una fase che vede una significativa presenza di vaccini a disposizione", ha sottolineato il ministro.

"Durante la giornata di oggi raggiungeremo questo traguardo, che è solo un pezzo di un lavoro che dobbiamo ancora svolgere - ha avvertito il ministro -. Ma è un numero straordinario, procediamo a un ritmo incalzante e nelle ultime settimane ci sono state circa 570mila dosi somministrate ogni giorno e penso sia sempre più evidente come rappresenti la strada fondamentale per provare a gestire questa fase diversa".

Fonte: Adnkronos

