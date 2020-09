vaccino anti covid

Vaccino anti Coronavirus, Di Maio: ''Si lavora a grande accordo europeo''

''Stiamo lavorando a un grande accordo europeo per il vaccino anti Covid, la cui sperimentazione sta andando avanti'', ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio.

Pubblicata il: 17/09/2020

"Stiamo lavorando a un grande accordo europeo per il vaccino anti Covid, la cui sperimentazione sta andando avanti". Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio.

"Faccio il tifo - ha aggiunto il responsabile della Farnesina - per gli altri Paesi che sono in lockdown, perché sono i Paesi dei turisti che vengono qui in Italia".

