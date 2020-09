Coronavirus

Vaccino anti-Covid, accordo Ue-Sanofi per 300 milioni di dosi

La Commissione europea ha formalizzato l'accordo con Sanofi che consentirà ai paesi Ue di acquistare fino a 300 milioni di dosi del vaccino anti-Covid.

La Commissione Europea ha firmato un contratto con le multinazionali farmaceutiche Sanofi e Gsk per la fornitura di un potenziale vaccino contro la Covid-19. Il contratto, il secondo di questo tipo dopo quello siglato con AstraZeneca il 27 agosto, permetterà agli Stati membri di acquistare fino a 300 milioni di dosi del vaccino che Sanofi e Gsk stanno sviluppando insieme.

Gli Stati membri dell'Ue potranno anche donare dosi riservate ai Paesi a reddito medio-basso. Sanofi e Gsk si metteranno al lavoro per rendere disponibile "in tempi brevi" una quota "significativa" della loro fornitura di vaccini mediante una collaborazione con lo strumento per l'accesso globale ai vaccini contro la Covid-19 (Covid-19), il pilastro dedicato ai vaccini dell'acceleratore per l'accesso agli strumenti Covid-19 per i Paesi a reddito medio-basso.

