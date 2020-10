Vaccino coronavirus

Vaccino anti-Covid AstraZeneca, l'Agenzia europea del farmaco avvia l'iter di approvazione

Primo passo verso l'approvazione del vaccino anti-Covid-19 messo a punto da AstraZeneca.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 01/10/2020 - 17:43:52 Letto 363 volte

L'Agenzia europea del farmaco ha dato il via alla prima 'valutazione continua' per accelerare i tempi sul candidato vaccino anti-Covid sviluppato da AstraZeneca e dall'università di Oxford. Il Comitato per i farmaci ad uso umano (Chmp) ha cominciato ad analizzare il primo set di dati sul vaccino, che arrivano dagli studi di laboratorio (non sull'uomo). Questo non significa, precisa l'Ema, che si possa già arrivare a conclusioni sull'efficacia e sulla sicurezza del siero, visto che la gran parte dei dati deve essere ancora sottoposto all'analisi del Chmp.

La decisione del Chmp si basa sui risultati preliminari degli studi preclinici e di fase 1, da cui emerge che il vaccino in questione innesca la risposta immunitaria, con la produzione di anticorpi e cellule T in grado di colpire Sars-Cov-2. I trial clinici su diverse migliaia di persone sono in corso e arriveranno nelle prossime settimane, o nel giro di qualche mese, i dati che forniranno informazioni su quanto il vaccino è efficace nel proteggere da Covid-19. Questi dati saranno esaminati man mano che arrivano, nelle successive fasi di revisione continua.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n░ 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!