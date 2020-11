Coronavirus

Vaccino anti-Covid, Biontech e Pfizer chiedono l'autorizzazione per la commercializzazione

Biontech e Pfizer hanno inoltrato la richiesta di autorizzazione alla United States Medicines Agency (FDA) per mettere sul mercato il vaccino anticovid.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 20/11/2020 - 15:05:52 Letto 378 volte

Biontech e Pfizer hanno inoltrato la richiesta di autorizzazione alla United States Medicines Agency (FDA) per mettere sul mercato il vaccino anticovid. Lo scrive la Dpa citando un comunicato dei due gruppi.

Pfizer e BioNTech fanno sapere che la richiesta presentata alla Fda si basa sui risultati dei test di sperimentazione di fase 3, dai quali emerge che il vaccino è efficace nel 95% dei casi.

"Il nostro lavoro per rendere disponibile un vaccino sicuro ed efficace non è mai stato più urgente, visto che continuiamo a vedere un allarmante aumento dei casi di Covid-19 a livello globale", ha detto Albert Bourla, amministratore delegato di Pfizer, sottolineando che "presentare la domande negli Stati Uniti è una pietra miliare nel nostro viaggio per distribuire il vaccino nel mondo. Ora abbiamo un quadro più completo dell'efficacia e della sicurezza del vaccino, cosa che ci da' fiducia nel suo potenziale".

Bourla ha detto prosegue il lavoro "con la Fda e le autorità di regolamentazione a livello globale per ottenere l'autorizzazione per il candidato vaccino al più presto possibile".

Secondo Ugur Sahin, Ceo di BioNTech , la richiesta di oggi è "un passo cruciale" e che, "come azienda tedesca, con sede in Germania, nel cuore d'Europa, la nostra interazione con l'Ema è di particolare importanza. Abbiamo costantemente fornito dati nell'ambito del processo di revisione".

Pfizer e BioNTech hanno già avviato il processo autorizzativo in varie parti del mondo (per esempio con l'Ema e le autorità britanniche) e prevedono di ampliare ulteriormente il numero nei prossimi giorni. Le società hanno precisato che il vaccino non ha ancora avuto il via libera per la distribuzione in nessuno Stato.

Fonte: Rai News

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!