Vaccino anti-covid, Boccia: ''A febbraio previsti 4 milioni di dosi, siano garantiti''

''Continuiamo a mantenere alta la pressione sulle aziende farmaceutiche per il rispetto delle forniture'', lo ha detto il ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia.

"A febbraio arrivano ulteriori 4 milioni di vaccini che si sommano ai due già arrivati. Devono essere garantiti e soprattutto noi dobbiamo somministrarli in tempi rapidissimi".

Questo, secondo quanto si apprende, uno dei passaggi dell'intervento del ministro per gli Affari Regionali, Francesco Boccia, durante il vertice con le Regioni per l'adeguamento del piano vaccinale.

"Continuiamo a mantenere alta la pressione sulle aziende farmaceutiche per il rispetto delle forniture. A febbraio gli ulteriori 4 milioni di vaccini in arrivo che si sommano ai due già arrivati, devono essere garantiti e soprattutto noi dobbiamo somministrarli in tempi rapidissimi".

Fonte: Ansa

