Vaccino anti-Covid in Italia, Pfizer: ''Come da tabella di marcia, non ci saranno ritardi''

Pfizer assicura: ''Nessun ritardo nella distribuzione della seconda tranche di dosi del vaccino all'Italia''.

28/12/2020

Nessun ritardo nella distribuzione della seconda tranche di dosi del vaccino Pfizer all'Italia. Dovrebbe procedere "come da tabella di marcia" la consegna della seconda tranche di vaccino contro il covid come fanno sapere da Pfizer all'Adnkronos Salute. I piani "sono confermati" e "non sono attesi particolari ritardi", spiegano dall'azienda. Le consegne delle dosi vengono fatte direttamente ai 300 siti italiani incaricati per le vaccinazioni e non è escluso che qualcuno li riceva non entro domani, ma anche nei giorni successivi.

Viene chiarito che non dovrebbe riguardare l'Italia il problema segnalato dalla Spagna: il ministro della Salute da Madrid ha parlato di un lieve ritardo per le consegne nel proprio Paese. Pfizer Spagna che ha spiegato di essere stata informata questa notte dal suo stabilimento di Puurs in Belgio di "un ritardo nelle spedizioni in 8 Paesi europei, a causa di un problema nel processo di carico e spedizione". Anche dal Belgio, punto di partenza del prodotto scudo, "non risultano ritardi di consegna" per il Belpaese.

Anche dallo staff del commissario straordinario per l'emergenza coronavirus Domenico Arcuri spiegano all'Adnkronos Salute che la distribuzione delle dosi è attesa tra stasera e domattina. Si stanno prendendo contatti con l'azienda per avere conferma degli orari d'arrivo previsti per i carichi contenenti il prodotto scudo. Dopo la segnalazione del ministero della Salute spagnolo, la struttura commissariale italiana riferisce intanto "di non aver ricevuto finora comunicazione di un cambiamento" nei programmi di consegna.

"Ma ci stiamo informando per essere certi. Per la seconda tranche è prevista la consegna da parte dell'azienda farmaceutica Pfizer direttamente ai 300 siti incaricati della vaccinazione sul territorio nazionale", ricordano dall'entourage del commissario. La "data già in partenza prevista con certezza per il completamento delle consegne a tutti i siti è comunque domani".

