vaccino Astrazeneca

Vaccino anti-Covid, medici under55 rifiutano di vaccinarsi con AstraZeneca

Alcuni medici liberi professionisti under55 hanno comunicato alle Asl che non si vaccineranno con Astrazeneca.

Pubblicata il: 12/02/2021

"Ci risulta che alcuni medici liberi professionisti under55 hanno comunicato alle Asl che non si vaccineranno con Astrazeneca perchè ritengono che non sia confacente al loro rischio professionale". A dirlo all'ANSA il presidente dell'Ordine dei medici di Roma Antonio Magi.

"Pur condividendo che rispetto a questa categoria sia di maggior copertura il Pfizer, come Ordine abbiamo fatto in modo tale che i liberi professionisti venissero censiti per essere vaccinati. Abbiamo raccolto 13mila adesioni e trasmesso di dati alla Regione che li ha inviati alle Asl".

Fonte: Ansa

