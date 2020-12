Covid-19

Vaccino anti-Covid, Ricciardi: ''Nei prossimi 6 mesi dosi per 18 milioni di italiani''

''Per i prossimi sei mesi circa avremo dosi di vaccino per una parte significativa di popolazione, circa 18 milioni di italiani'', lo ha affermato Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 31/12/2020 - 00:00:58 Letto 380 volte

"Per i prossimi sei mesi circa avremo dosi di vaccino per una parte significativa di popolazione, circa 18 milioni di italiani. Potrebbe anche essere che ne avremo di più se si sbloccherà il vaccino di AstraZeneca". Lo ha affermato all'Adnkronos Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute e professore di Igiene e Medicina preventiva alla Cattolica. "Per il momento siamo ragionevolmente certi che con queste dosi possiamo vaccinare una parte significativa della popolazione italiana", ha ribadito Ricciardi.

In merito alla durata dell'immunità, Ricciardi ha spiegato che "stiamo monitorando e fino a questo momento sappiamo che avrà una durata di circa 5 mesi, è da verificare se avrà una durata più lunga. C'è anche da tenere conto che ogni persona può rispondere in maniera diversa al vaccino, c'è una variabilità individuale".

Fonte: Adnkronos

