Vaccino anti-Covid, sono oltre 360 mila le dosi somministrate in Sicilia

vaccino anti-covid

di Palermomania.it | Pubblicata il: 03/03/2021 - 09:10:00 Letto 331 volte

Sono oltre 360 mila le dosi inoculate in Sicilia dall'avvio della campagna di vaccinazione anti Covid. Solo in due giorni sono state somministrate poco meno di 26 mila dosi.

Anche nell'Isola è partita oggi la vaccinazione domiciliare per gli over 80, mentre proseguono le somministrazioni per il personale scolastico. Lo stesso accade per forze armate, forze dell'ordine e polizia municipale, nella fascia d'età tra 18 e 65 anni.

Fonte: Ansa

