Vaccino anti-covid, Speranza: ''La campagna di vaccinazione può ancora accelerare''

In una nota il commissario per l'emergenza Covid Domenico Arcuri fa sapere che ''la campagna di vaccinazione sta registrando un confortante incremento''.

"La campagna di vaccinazione dal Covid può ancora accelerare". Lo avrebbe detto, a quanto viene riferito, il ministro della Salute Roberto Speranza nell'incontro con le Regioni.

"Negli ultimi 3 giorni - avrebbe spiegato - ci sono state 100.000 somministrazioni in media. Le dosi in arrivo e quelle già a disposizione delle Regioni ci consentono una ulteriore accelerazione". La situazione è seria: "c'è una crescita dei casi in Italia come in altri Paesi come la Francia per l'impatto delle varianti". E' perciò necessario "non allentare le misure adesso", ha aggiunto il ministro.

In una nota il commissario per l'emergenza Covid Domenico Arcuri fa sapere che "la campagna di vaccinazione sta registrando un confortante incremento. Da lunedì 22 febbraio sono state effettuate in media oltre 100 mila somministrazioni al giorno e ieri, mercoledì 24 febbraio, è stato raggiunto il picco di 102.433 dosi".

L'accelerazione negli ultimi giorni della campagna vaccinale in Italia, resa nota dal commissario Domenico Arcuri, è dovuta secondo quanto si apprende alla messa a regime della somministrazione di Astrazeneca e degli hub per i vaccini. Inoltre incide positivamente l'entrata in funzione della rete dei medici di base, viene riferito.

