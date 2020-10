Coronavirus

Vaccino anti-Covid19, Di Maio: ''Entro fine anno le prime dosi''

Grazie all'accordo con Oxford University, entro fine anno avremo le prime dosi del vaccino.

Pubblicata il: 11/10/2020

"Io posso dire una cosa. A febbraio non eravamo assolutamente preparati, non avevamo niente, neanche come filiera produttiva. Adesso abbiamo un Paese che può avere delle disfunzioni, ma si è attrezzato e ha dimostrato di saper affrontare l'emergenza. Questo è un Paese che non deve essere troppo duro con sé stesso. Le terapie intensive sono attrezzate". Lo dice il ministro degli Esteri Luigi Di Maio a 'Mezz'ora in più' su RaiTre.

Nell'emergenza "io non dico che siamo all'ultimo miglio. Noi, grazie all'accordo con Oxford University, entro fine anno avremo le prime dosi del vaccino. E dobbiamo superare e dall'inizio dell'anno prossimo inizieremo le vaccinazioni", spiega Di Maio.

