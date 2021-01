vaccino anti-covid

Vaccino, Arcuri: ''Pfizer ha qualche ritardo, l'Italia accelera è seconda in Europa per vaccinazioni''

Lo ha detto il commissario straordinario per l'emergenza Coronavirus, Domenico Arcuri, facendo il punto sulla campagna per la vaccinazione contro il coronavirus.

Pubblicata il: 06/01/2021

"La Pfizer ha qualche ritardo, qualche aggiustamento da fare, come probabilmente è comprensibile, visto che si trova alle prese con una distribuzione molto complessa che riguarda tutti i paesi d'Europa". Lo ha detto il commissario straordinario per l'emergenza Coronavirus, Domenico Arcuri, facendo il punto sulla campagna per la vaccinazione contro il coronavirus. "Sono convinto che anche loro potranno presto normalizzarsi e migliorare il servizio che fanno al nostro paese", ha aggiunto al Tg1.

"In questo momento l'Italia è seconda in Europa solo alla Germania per vaccinazioni". "Riteniamo che questa accelerazione debba continuare se non ulteriormente incrementarsi", ha concluso.

Fonte: Adnkronos

