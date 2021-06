vaccino AstraZeneca

Vaccino AstraZeneca, Galli: ''Si valuti se è necessario. Farei a meno di darlo alle giovani donne''

''Si valuti se è necessario andare avanti con questo vaccino. Se non è così, si tolga in certe fasce d'età'', dice il professor Massimo Galli.

Pubblicata il: 09/06/2021

"Quanto è ancora indispensabile AstraZeneca per finire di mettere in sicurezza la popolazione? Non so, e non possono sapere con chiarezza, se i quantitativi previsti di questo vaccino sono indispensabili per chiudere l'operazione di vaccinazione e ridurre la circolazione del virus." Il professor Massimo Galli si esprime così, a Cartabianca, sul vaccino AstraZeneca. Il farmaco è tornato sotto i riflettori per il caso di trombosi che ha coinvolto a Genova una 18enne. Alla giovane, in precedenza, era stato somministrato il vaccino.

"Se questo si può ottenere con gli altri vaccini, farei a meno di dare AstraZeneca almeno alle giovani donne", dice Galli, responsabile di malattie infettive dell'ospedale Sacco di Milano. "In ogni caso il vaccino si è attirato troppi patemi, a questo punto è anche una questione di qualità di vita e serenità delle persone. Si valuti se è necessario andare avanti con questo vaccino. Se non è così, si tolga in certe fasce d'età", dice.

Fonte: Adnkronos

