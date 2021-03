vaccino anti-covid

Vaccino AstraZeneca, Musumeci: ''Non demonizziamo i vaccini se non si vuole restare vittime del Covid''

''Non demonizziamo i vaccini. Non c'è alternativa se non si vuole restare vittime del Covid'', dice Nello Musumeci.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 15/03/2021 - 08:45:00 Letto 355 volte

"Abbiamo affidato alla Magistratura il compito ad accertare se esiste una correlazione tra il decesso sospetto e l'effetto del vaccino stesso. Non demonizziamo i vaccini. Non c'è alternativa se non si vuole restare vittime del Covid". Lo ha detto il Presidente della Regione Nello Musumeci alla inaugurazione del centro provinciale hub vaccinazioni di Ragusa realizzato nell'ex Ospedale Civile, a proposito di alcuni decessi dopo le somministrazioni del vaccino Astrazeneca su cui indaga la magistratura.

Riferendosi alle ultime restrizioni, Musumeci ha ribadito: "Conciliamo la misura delle chiusure e le misure del sostegno. Ho chiesto al governo nazionale di accelerare questo processo. Siamo pronti per fare partire la gigantesca macchina della vaccinazione , presto il peggio sarà alle spalle".

