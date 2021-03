Vaccino AstraZeneca

Vaccino AstraZeneca, oggi il verdetto dell'Ema

Per il vaccino anti Covid di AstraZeneca, sospeso in Italia e in altri paesi d'Europa, è il giorno del verdetto.

Per il vaccino anti Covid di AstraZeneca, sospeso in Italia e in altri paesi d'Europa, è il giorno del verdetto. Si attendono per oggi le news dell'Ema, l'agenzia europea del farmaco, che dovrà esprimersi sulla sicurezza del prodotto anglo-svedese e sull'eventuale ripresa delle somministrazioni. Un via libera, ipotesi che al momento appare probabile, consentirebbe all'Italia e agli altri Paesi di ripartire a pieno regime con il piano vaccini.

Lo stop, come noto, è stato deciso in via precauzionale dopo le segnalazioni relative a gravi eventi avversi. Gli sviluppi sul caso sono seguiti con attenzione dall'Italia, visto il 'peso' della fornitura di AstraZeneca nella realizzazione del piano presentato la settimana scorsa. L'azienda avrebbe dovuto inviare 10.042.500 dosi tra aprile e giugno e 24,7 milioni nel trimestre successivo. Per il primo trimestre, quello in corso, sono 5.352.250 le dosi AstraZeneca previste, di queste sono 2.196.000 quelle già distribuite alle regioni.

Finora nell'Ue sono stati segnalati "30 eventi tromboembolici" su circa "5 milioni di vaccinati" con il vaccino di AstraZeneca, ha fatto sapere martedì la direttrice esecutiva dell'Ema Emer Cooke, in conferenza stampa a Bruxelles. "I nostri esperti si riuniscono per analizzare dati e informazioni provenienti dai vari paesi" e forniranno le proprie conclusioni giovedì in relazione ad eventi avversi che potrebbero essere associati alla somministrazione del farmaco. L'esito dell'analisi verrà comunicato probabilmente "nel pomeriggio" di oggi, 18 marzo, ha spiegato ancora.

"Attualmente, non c'è alcuna indicazione che la vaccinazione" con il siero anti-Covid di Astrazeneca "abbia provocato queste condizioni", cioè gli eventi tromboembolici, talora fatali. "Non sono emersi nei trial clinici - ha continuato Cooke - e non sono compresi come effetti collaterali conosciuti o attesi con questi vaccini. Nei trial clinici, sia le persone vaccinate che quelle che hanno ricevuto un placebo hanno registrato numeri molto piccoli di sviluppi legati alla coagulazione del sangue".

