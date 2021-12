Vaccino bambini

Vaccino bambini fascia 5-11 anni: al via dal 16 dicembre

Sono pronte per la distribuzione 1,5 milioni di dosi di vaccino anti-covid per la fascia 5-11 anni.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 11/12/2021 - 10:10:24 Letto 387 volte

Vaccino anti-covid per la fascia 5-11 anni, si parte il 16 dicembre. Sono pronte per la distribuzione 1,5 milioni di dosi, fa sapere il commissario straordinario all'emergenza coronavirus, generale Francesco Paolo Figliuolo, in una nota inviata alle Regioni e alle Province autonome. Intanto sono arrivate anche una serie di Faq da parte dell'Istituto superiore di sanità per rispondere a paure e dubbi.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!